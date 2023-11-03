Трушников Афанасий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Афанасий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушников Семен Петров

Мать: Трушникова Федосья Глебова

Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Трушников Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова

Рождение ребёнка
24.09.1862

Дочь: Устинья Афанасьева

Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова

Рождение ребёнка
21.12.1873

Дочь: Евгения Афанасьева

Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Анна Герасимова

Смерть
Неизвестно
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