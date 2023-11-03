Трушников Афанасий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Семен Петров
Рождение ребёнка
06.01.1860
Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова
Рождение ребёнка
24.09.1862
Дочь: Устинья Афанасьева
Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова
Рождение ребёнка
21.12.1873
Дочь: Евгения Афанасьева
Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Трушникова Анна Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно