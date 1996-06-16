Смирнов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1996

Отец: Смирнов Андрей

Мать: Смирнова Татьяна Юрьевна

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