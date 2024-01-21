Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Агриппина Яковлева (иванова?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Павлов
Рождение ребёнка
16.06.1904 ст.
Сын: Петр
Отец ребёнка: Яков Павлов
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Павлов