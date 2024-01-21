Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Агриппина Яковлева (иванова?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Павлов

Рождение ребёнка
16.06.1904 ст.

Сын: Петр

Отец ребёнка: Яков Павлов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Павлов

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