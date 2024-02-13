Петрова (Забанова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Забанова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

27.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1933

Муж: Петров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Петров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1937

Дочь: Петрова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1938

Дочь: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1940

Дочь: Симонова (Петрова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Смерть
27.08.1950

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