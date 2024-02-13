Петрова (Забанова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти27.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1933
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Петров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1937
Дочь: Петрова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1938
Дочь: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1940
Дочь: Симонова (Петрова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович
Смерть
27.08.1950