Королев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Александр

Мать: Королева Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
25.03.1996

Дочь: Иващенко Мария Алексадровна

Мать ребёнка: Королева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Марк Алесандрович

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Людмила

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