Королев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Александр
Рождение ребёнка
25.03.1996
Дочь: Иващенко Мария Алексадровна
Мать ребёнка: Королева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Марк Алесандрович
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Людмила