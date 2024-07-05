Ditkofsky Sarah Feige
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Рождение ребёнка
Около 1872
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ditkofsky Avram Abraham Samuel Shmuel
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Ditkofsky (Ditkofsky) Rivkah Leah
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Смерть
1891