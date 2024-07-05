Ditkofsky Sarah Feige 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ditkofsky Sarah Feige

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Ditkofsky Daniel Joseph

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Ditkofsky Israel Israel Zeev Wolf Ditofsky Velvel

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ditkofsky Avram Abraham Samuel Shmuel

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Ditkofsky (Ditkofsky) Rivkah Leah

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Gold Alex Elya Ditkofsky

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Смерть
1891

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