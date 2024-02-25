Скрипко Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стужук Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Скрипко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Скрипко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрипко Сергей