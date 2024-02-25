Скрипко Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипко Александра Ефимовна

Скрипко Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Ефим

Мать: Новицкая Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стужук Роман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Скрипко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Скрипко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипко Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close