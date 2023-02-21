Григорьев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1994
Сын: Григорьев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Устинова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
07.06.2006
Сын: Григорьев Захар Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Устинова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
08.02.2009
Дочь: Григорьева Алина Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Устинова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно