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Григорьев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Василий Петрович

Мать: Григорьева Непомнящих Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1994

Сын: Григорьев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Устинова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
07.06.2006

Сын: Григорьев Захар Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Устинова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
08.02.2009

Дочь: Григорьева Алина Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Устинова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Устинова Елена Викторовна

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