Парфенов Мефодий (Нефед) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Мефодий (Нефед) Борисович

Место рождения

Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Отец

Между 1776 и 1777 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Парфенов Борис

Мать: скрыто настройками приватности

Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1856

Сын: Парфенов Иван Мефодиевич (Нефедович)

Мать ребёнка: Пафенова Федосья Ивановна

Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пафенова Федосья Ивановна

Смерть
После 1859
Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
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