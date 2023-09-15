Парфенов Мефодий (Нефед) Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Парфенов Борис
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1856
Сын: Парфенов Иван Мефодиевич (Нефедович)
Мать ребёнка: Пафенова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1859