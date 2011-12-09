Яруллин Фанис Гатауллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яруллин Фанис Гатауллович

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Место рождения

Кызыл-Яр, Бавлинский р-н, Татарстан

Дата рождения

09.02.1938

Дата смерти

09.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Кызыл-Яр, Бавлинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1954
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1964 по 2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.12.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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