Яруллин Фанис Гатауллович
Место рожденияКызыл-Яр, Бавлинский р-н, Татарстан
Дата рождения09.02.1938
Дата смерти09.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Кызыл-Яр, Бавлинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1954
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1964 по 2011
Смерть
09.12.2011