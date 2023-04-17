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Панкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкин Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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