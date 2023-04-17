Панкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панкин Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно