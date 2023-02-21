Буторин (Двинский) Владимир Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Двинский Ульян Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1955
Сын: Двинский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Буторина Зинаида Федоровна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995