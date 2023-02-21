Буторин (Двинский) Владимир Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин (Двинский) Владимир Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Двинский Ульян Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1955

Сын: Двинский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Буторина Зинаида Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Зинаида Федоровна

Смерть
1995
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