(Карсунцева (Швырина)) Устинья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карсунцева (Швырина)) Устинья Козьмина

Место рождения

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1875

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Швырин Козьма Яков

Мать: Васса Тимофеева

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Васильева Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Карсунцев Федор Владимиров

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
1957
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
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