(Карсунцева (Швырина)) Устинья Козьмина
Место рожденияс. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Дата рождения1875
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Швырин Козьма Яков
Мать: Васса Тимофеева
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Васильева Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Карсунцев Федор Владимиров
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
1957
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ