Панова Надежда Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Надежда Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Алексей Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Панов Алексей Николаевич

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно