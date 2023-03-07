Бастрыкина Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бастрыкин Никифор Александрович
Мать: Бастрыкина Васса
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бастрыкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бастрыкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно