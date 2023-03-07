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Бастрыкина Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бастрыкин Никифор Александрович

Мать: Бастрыкина Васса

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бастрыкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бастрыкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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