Гуськова Ксения Акимовна (Акимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Ксения Акимовна (Акимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1905

Дочь: Параскева Васильевна (Васильева)

Отец ребёнка: Гуськов Василий Косьмин (Кузьмич)

ГАРО Ф. 627 оп. 271 д. 125 (Метрическая книга Сапожковского уезда за 1901-1910 годы, Николаеввская церковь с. Никольское). С л. 109 – метрики за 1905 год, без обложки и первых листов. (Л. 115 об. 116)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Василий Косьмин (Кузьмич)

Смерть
Неизвестно
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