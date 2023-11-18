Гуськова Ксения Акимовна (Акимова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1905
Дочь: Параскева Васильевна (Васильева)
Отец ребёнка: Гуськов Василий Косьмин (Кузьмич)
ГАРО Ф. 627 оп. 271 д. 125 (Метрическая книга Сапожковского уезда за 1901-1910 годы, Николаеввская церковь с. Никольское). С л. 109 – метрики за 1905 год, без обложки и первых листов. (Л. 115 об. 116)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно