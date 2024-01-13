Ерко Павел Лаврентьевич
Место рожденияРоссия, Валуевка
Дата рожденияМежду 18.02.1903 и 18.02.1913
Дата смерти22.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1903 и 18.02.1913
Отец: Ерко Лаврентий
Мать: Ерко ?
Россия, Валуевка
Рождение ребёнка
02.07.1938
Сын: Ерко Иван Павлович
Мать ребёнка: Ерко Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1941
Дочь: Полупанова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Ерко Эмилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерко Эмилия Ивановна
Валуевка, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Россия, хутор Хуторской
Смерть
22.06.1943