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Ерко Павел Лаврентьевич

Место рождения

Россия, Валуевка

Дата рождения

Между 18.02.1903 и 18.02.1913

Дата смерти

22.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1903 и 18.02.1913

Отец: Ерко Лаврентий

Мать: Ерко ?

Россия, Валуевка
Рождение ребёнка
02.07.1938

Сын: Ерко Иван Павлович

Мать ребёнка: Ерко Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: Полупанова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Ерко Эмилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерко Эмилия Ивановна

Валуевка, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Россия, хутор Хуторской
Смерть
22.06.1943
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