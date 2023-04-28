Хоружко Алексей Кириллов
Место рождения
Дата рождения12.02.1864
Дата смертиМежду 1951 и 1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1864
Отец: Хоружко Кирилл Петров
Мать: Хоружко Дарья Иванова
Бракосочетание
1884
Жена: Хоружко Анна Петрова
Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.09.1886
Сын: Хоружко Кондрат
Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова
Рождение ребёнка
23.10.1888
Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова
Рождение ребёнка
22.12.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Олесевна
Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Между 1951 и 1952
Похороны
Неизвестно