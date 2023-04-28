Хоружко Алексей Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоружко Алексей Кириллов

Хоружко Алексей Кириллов

Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

12.02.1864

Дата смерти

Между 1951 и 1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1864

Отец: Хоружко Кирилл Петров

Мать: Хоружко Дарья Иванова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
1884

Жена: Хоружко Анна Петрова

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.09.1886

Сын: Хоружко Кондрат

Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.10.1888

Сын: Хоружко Яков Олесевич

Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.12.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Олесевна

Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорушко Иван Олесевич

Мать ребёнка: Хоружко Анна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Между 1951 и 1952
Ботово, Пинский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
Ботово, Пинский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close