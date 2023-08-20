Павлова Бабушкина Матрена Канидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бабушкина Володина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Басун Римма Алексеевна

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Куимова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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