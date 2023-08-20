Павлова Бабушкина Матрена Канидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бабушкина Володина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Басун Римма Алексеевна
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Куимова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно