Целева (Абрамчук) Нэлли Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целева (Абрамчук) Нэлли Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.85

Дочь: Кузнецова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.86

Дочь: Моногарова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
23.12.837

Сын: Целев Александр Викторович

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

Рождение
26.09.1961

Отец: Абрамчук Михаил Макарович

Мать: Абрамчук Лилия Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.12.1988

Сын: Целев Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
07.07.1993

Дочь: Смолякова Эльвира Викторовна

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1999

Сын: Целев Даниил

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
04.04.2005

Дочь: Целева Ярослава Викторовна

Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич

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