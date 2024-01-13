Целева (Абрамчук) Нэлли Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.85
Дочь: Кузнецова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.86
Дочь: Моногарова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.837
Сын: Целев Александр Викторович
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич
Рождение
26.09.1961
Рождение ребёнка
31.12.1988
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1993
Дочь: Смолякова Эльвира Викторовна
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1999
Сын: Целев Даниил
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.2005
Дочь: Целева Ярослава Викторовна
Отец ребёнка: Целев Виктор Николаевич