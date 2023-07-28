Лунев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1894
Дата смерти01.07.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894
Отец: Лунев Василий Степанович
Мать: Лунева ?
Рождение ребёнка
08.04.1927
Сын: Лунев Георгий
Мать ребёнка: Лунева Евстолия Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.05.1929
Дочь: Щепеткова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Лунева Евстолия Дмитриевна
село Помазуново Омская обл
Рождение ребёнка
26.01.1947
Сын: Лунев Евгений
Мать ребёнка: Лунева Евстолия Дмитриевна
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1982
Томск, город Томск, Томская область