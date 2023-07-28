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Лунев Михаил Васильевич

Место рождения

Безопасное, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

21.11.1894

Дата смерти

01.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894

Отец: Лунев Василий Степанович

Мать: Лунева ?

Безопасное, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.04.1927

Сын: Лунев Георгий

Мать ребёнка: Лунева Евстолия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.05.1929

Дочь: Щепеткова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Лунева Евстолия Дмитриевна

село Помазуново Омская обл
Рождение ребёнка
26.01.1947

Сын: Лунев Евгений

Мать ребёнка: Лунева Евстолия Дмитриевна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Евстолия Дмитриевна

Смерть
01.07.1982
Томск, город Томск, Томская область