Комащенко (Попова) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1921
Дата смерти29.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1921
Отец: Попов Антон Зосимович
Рождение ребёнка
10.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комащенко Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Екатеринбург, Свердловская обл.
Смерть
29.11.2000
г. Екатеринбург, Свердловская обл.
Захоронение: Широкореченское кладбище, Екатеринбург.