Комащенко (Попова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комащенко (Попова) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1921

Дата смерти

29.11.2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1921

Отец: Попов Антон Зосимович

Мать: Попова Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
10.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комащенко Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комащенко Петр Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
г. Екатеринбург, Свердловская обл.
Смерть
29.11.2000
г. Екатеринбург, Свердловская обл.
Захоронение: Широкореченское кладбище, Екатеринбург.
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