Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1960
Рождение ребёнка
21.04.1982
Сын: Панкратов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Владимирович
Бракосочетание
31.12.1987
Рождение ребёнка
15.12.1988
Сын: Коньков Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Коньков Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1990
Дочь: Алимова Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Коньков Геннадий Павлович