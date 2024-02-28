Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна

Место рождения

Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния

Дата рождения

18.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1960

Отец: Аксенов Владимир Яковлевич

Мать: Аксенова Валентина Петровна

Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1982

Сын: Панкратов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.12.1987

Муж: Коньков Геннадий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1988

Сын: Коньков Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Коньков Геннадий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1990

Дочь: Алимова Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Коньков Геннадий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
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