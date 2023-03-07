Абайдуллина (Бекерова) Азиза Асфяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абайдуллина (Бекерова) Азиза Асфяновна

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.06.1914

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1914

Отец: Бекеров Асфян Бекерович

Мать: Бекерова Сярбижамал

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1935

Дочь: Ибрагимова Закия Рызвановна

Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна

Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1939

Дочь: Нарбикова Марьям Рызвановна

Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1941

Дочь: Асадуллина Халимя Рызвановна

Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абайдуллин Рызван Джаруллович

Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1997
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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