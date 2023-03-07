Абайдуллина (Бекерова) Азиза Асфяновна
Место рождения
Дата рождения02.06.1914
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1914
Отец: Бекеров Асфян Бекерович
Мать: Бекерова Сярбижамал
Рождение ребёнка
13.05.1935
Дочь: Ибрагимова Закия Рызвановна
Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Фатхуллина Исмугуль Рызвановна
Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович
Рождение ребёнка
18.02.1939
Дочь: Нарбикова Марьям Рызвановна
Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович
Рождение ребёнка
10.09.1941
Дочь: Асадуллина Халимя Рызвановна
Отец ребёнка: Абайдуллин Рызван Джаруллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1997