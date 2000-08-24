Каск (Фролова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаск (Фролова) Мария Николаевна

Каск (Фролова) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.08.1911

Дата смерти

24.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1911

Отец: Фролов Николай Андреевич

Мать: Фролова Мария Петровна

Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
01.08.1938

Муж: Каск Евгений Гансович

Москва, город федерального значения Москва
Штамп НКВД по М/О, Бюро актов гражданского состояния Красно-Пресненского района.
Смерть
24.08.2000
Жуковский, Жуковский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close