Каск (Фролова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1911
Дата смерти24.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1911
Отец: Фролов Николай Андреевич
Мать: Фролова Мария Петровна
Бракосочетание
01.08.1938
Москва, город федерального значения Москва
Штамп НКВД по М/О, Бюро актов гражданского состояния Красно-Пресненского района.
Смерть
24.08.2000
Жуковский, Жуковский, Московская область