Ломовцева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.
Дочь: Ломовцева Антонина Петрова
Отец ребёнка: Ломовцев Петр Семенов
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно