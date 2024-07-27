Ломовцева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовцева Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1913

Муж: Ломовцев Петр Семенов

Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Дочь: Ломовцева Антонина Петрова

Отец ребёнка: Ломовцев Петр Семенов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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