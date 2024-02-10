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Rupp Peter
Rupp Peter
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Rupp Anton
1749 г.р.
Мать
Kollas Elizabeth
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Rupp Anton
Мать:
Kollas Elizabeth
Смерть
Неизвестно
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