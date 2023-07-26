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Биби
Биби
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мухамедьяр
1800 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Мухамедьяр
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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