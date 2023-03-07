(Шатунова) Парасковья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шатунова) Парасковья Данилова

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Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Шатунов Данило Григорьев

Мать: Шатунова Агафья Иванова

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Бородинская, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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