Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кондратьев Роман Игоревич
Кондратьев Роман Игоревич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1998
Пол
Мужской
Отец
Кондратьев Игорь Игоревич
1972 г.р.
Мать
Кондратьева (Капина) Наталья Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1998
Отец:
Кондратьев Игорь Игоревич
Мать:
Кондратьева Наталья Анатольевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия