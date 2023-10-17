Иванова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1909
Сын: Иванов Павел
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Герасимова Пелагея
Отец ребёнка: Иванов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Николай
Смерть
Неизвестно