Иванова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1909

Сын: Иванов Павел

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Герасимова Пелагея

Отец ребёнка: Иванов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай

Смерть
Неизвестно
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