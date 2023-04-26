Рахимкулов Мухаметкарим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимкулов Мухаметкарим

Место рождения

Больше-Черниговский р-н д. Кинзягулово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Больше-Черниговский р-н д. Кинзягулово
Бракосочетание
01.11.1852

Жена: Рахимкулова Магруфа

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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