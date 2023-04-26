Рахимкулов Мухаметкарим
Место рожденияБольше-Черниговский р-н д. Кинзягулово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Больше-Черниговский р-н д. Кинзягулово
Бракосочетание
01.11.1852
Жена: Рахимкулова Магруфа
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно