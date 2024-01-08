Равнина Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1999
Дочь: Жбанова Косачева Ева Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2013
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности