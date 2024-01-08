Равнина Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равнина Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1999

Дочь: Жбанова Косачева Ева Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.2013

Сын: Косачев Артур Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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