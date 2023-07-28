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Дорохов Яков Алексеевич
Дорохов Яков Алексеевич
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Место рождения
Конарево
, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1855
Пол
Мужской
Отец
Дорохов Алексей Герасимович
1821 г.р.
Мать
Дорохова Матрена Федоровна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Дорохов Алексей Герасимович
Мать:
Дорохова Матрена Федоровна
Конарево
, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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