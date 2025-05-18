Розова (Калачева) Галина Николаевна 22.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Розова (Калачева) Галина Николаевна

Автор
ГХ
Хитрова Г.

женский, родилась 22.01.1932

умерла 22.11.1977

Мать
Строителева Нина Геннадьевна1912 г.р.
Супруги
Розов Анатолий Александрович01.01.1899 г.р.
Дети
Розов Владимир Александрович20.09.1952 г.р.
Розов Юрий Александрович25.09.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932

Отец: не указан

Мать: Строителева Нина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
20.09.1952

Сын: Розов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Розов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
25.09.1963

Сын: Розов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Розов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
25.09.1963

Дочь: Хитрова (Розова) Наталия Александровна

Отец ребёнка: Розов Александр Анатольевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Смерть
22.11.1977

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