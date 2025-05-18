Розова (Калачева) Галина Николаевна
женский, родилась 22.01.1932
умерла 22.11.1977
МатьСтроителева Нина Геннадьевна1912 г.р.
Супруги
Розов Анатолий Александрович01.01.1899 г.р.
Дети
Розов Владимир Александрович20.09.1952 г.р.
Розов Юрий Александрович25.09.1963 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
22.01.1932
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1952
Сын: Розов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Розов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
25.09.1963
Отец ребёнка: Розов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
25.09.1963
Дочь: Хитрова (Розова) Наталия Александровна
Отец ребёнка: Розов Александр Анатольевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
22.11.1977