Медведева (Бобкова) Татиана Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Бобкова) Татиана Филиппова

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: Бобков Филипп

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Муж: Медведев Семен Феоктистов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902 ст.

Сын: Медведев Георгий Семенович

Отец ребёнка: Медведев Семен Феоктистов

Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.

Сын: Медведев Иоанн Семенович

Отец ребёнка: Медведев Семен Феоктистов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1904 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Медведев Семен Феоктистов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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