Медведева (Бобкова) Татиана Филиппова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1882 ст.
Отец: Бобков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1902 ст.
Сын: Медведев Георгий Семенович
Отец ребёнка: Медведев Семен Феоктистов
Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.
Отец ребёнка: Медведев Семен Феоктистов
Рождение ребёнка
09.12.1904 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Медведев Семен Феоктистов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно