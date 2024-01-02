Трутнева Апполинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрутнева Апполинария Николаевна

Трутнева Апполинария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1907

Дата смерти

01.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1930

Дочь: Епишева Галина Андреевна

Отец ребёнка: Трутнев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.08.1946

Сын: Трутнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Трутнев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трутнев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Трутнев Андрей Дмитриевич

Смерть
01.03.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close