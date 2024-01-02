Трутнева Апполинария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1907
Дата смерти01.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1930
Дочь: Епишева Галина Андреевна
Отец ребёнка: Трутнев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.08.1946
Отец ребёнка: Трутнев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трутнев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Трутнев Андрей Дмитриевич
Смерть
01.03.1968