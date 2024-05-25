Степанида Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Малинкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Малинкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно