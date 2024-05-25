Степанида Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Малинкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Малинкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Малинкин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Иван Федоров

Смерть
Неизвестно

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