Богданович (Гурьева) Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1988
Рождение ребёнка
26.07.2016
Сын: Богданович Родослав Анатольевич
Отец ребёнка: Богданович Анатолий Игоревич
Рождение ребёнка
28.10.2020
Дочь: Богданович Лада Анатольевна
Отец ребёнка: Богданович Анатолий Игоревич
Рождение ребёнка
27.07.2022
Дочь: Богданович Леля Анатольевна
Отец ребёнка: Богданович Анатолий Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно