Богданович (Гурьева) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Гурьева) Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1988

Отец: Гурьев Виктор Фёдорович

Мать: Гурьева Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
26.07.2016

Сын: Богданович Родослав Анатольевич

Отец ребёнка: Богданович Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
28.10.2020

Дочь: Богданович Лада Анатольевна

Отец ребёнка: Богданович Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
27.07.2022

Дочь: Богданович Леля Анатольевна

Отец ребёнка: Богданович Анатолий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Анатолий Игоревич