Лебедева (Синани) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
1893
Отец: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)
На фотографии 1895 года маленькая «Неся» выглядит примерно полутора лет. Также, дату 1893 г. дает Г.О. Лессель.
Восприемник
01.06.1910 ст.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Галина Алексеевна (Синани) Синани
Восприемник
01.06.1910 ст.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Вадим Алексеевич Синани (Кудрявцев)
Смерть
Неизвестно