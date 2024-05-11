Лебедева (Синани) Елена Борисовна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева (Синани) Елена Борисовна

Лебедева (Синани) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Мать: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

На фотографии 1895 года маленькая «Неся» выглядит примерно полутора лет. Также, дату 1893 г. дает Г.О. Лессель.
Восприемник
01.06.1910 ст.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Галина Алексеевна (Синани) Синани
Восприемник
01.06.1910 ст.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Вадим Алексеевич Синани (Кудрявцев)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.