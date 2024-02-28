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Евдоким Авдеев

Место рождения

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Около 1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1708 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Авдей

Мать: не указана

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036 РГАДА ф.350 о.1 д.111 стр.620 Перепись 1716
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Влас Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036 РГАДА ф.350 о.1 д.111 стр.620 Перепись 1716
Смерть
Около 1749
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036
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