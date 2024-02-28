Евдоким Авдеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиОколо 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1665
Отец: Авдей
Мать: не указана
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036 РГАДА ф.350 о.1 д.111 стр.620 Перепись 1716
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Влас Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036 РГАДА ф.350 о.1 д.111 стр.620 Перепись 1716
Смерть
Около 1749
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036