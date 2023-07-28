Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1861 ст.
Отец: Кряжевой Григорий Ефремович
Мать: Стефанида Павловна
Крещение
05.11.1861 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Астафий Трофимов и девица Матрона Григорьева.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно