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Михаил Григорьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.11.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1861 ст.

Отец: Кряжевой Григорий Ефремович

Мать: Стефанида Павловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.11.1861 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Астафий Трофимов и девица Матрона Григорьева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно