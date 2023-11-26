Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти01.03.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Иван Константинович
Отец ребёнка: Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
08.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.
Дочь: Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1881 ст.
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Яковлевич
Смерть
01.03.1882 ст.