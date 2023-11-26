Мария Леонтьевна Около 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

01.03.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Иван Константинович

Отец ребёнка: Константин Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1872 ст.

Сын: Прокофий Константинович

Отец ребёнка: Константин Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.

Дочь: Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Константин Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1878 ст.

Сын: Трофим Константинович

Отец ребёнка: Константин Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1881 ст.

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
01.03.1882 ст.
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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