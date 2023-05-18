Баскакова (Трофимова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Трофимова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Трофимов Федор Осипович

Мать: Трофимова Евдокия Прокловна

Рождение ребёнка
31.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баскаков Павел Петрович

Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баскаков Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баскаков Павел Петрович

Место жительства
Неизвестно
Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость