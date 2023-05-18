Баскакова (Трофимова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910
Рождение ребёнка
31.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость