Алгазин Иван Козьмин
Место рожденияг. Тара
Дата рожденияМежду 1707 и 1710 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1710 ст.
Отец: Алгазин Кузьма Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737 ст.
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1743 ст.
Дочь: (Алгазина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1744 ст.
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1751 ст.
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Алгазин Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева
Смерть
Неизвестно