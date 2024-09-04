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Алгазин Иван Козьмин

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

Между 1707 и 1710 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1710 ст.

Отец: Алгазин Кузьма Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Наталья Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Алгазин Яков Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1743 ст.

Дочь: (Алгазина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Алгазин Иван Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Алгазин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Алгазин Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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