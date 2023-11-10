Паков Андрей Никитович
Место рожденияРоссия Ставропольский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922
Сын: Паков Григорий
Мать ребёнка: Пакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.04.1925
Сын: Паков Александр
Мать ребёнка: Пакова Евдокия Григорьевна
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1930
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Пакова Евдокия Григорьевна
Спасское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965