Паков Андрей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паков Андрей Никитович

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Место рождения

Россия Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Паков Григорий

Мать ребёнка: Пакова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.04.1925

Сын: Паков Александр

Мать ребёнка: Пакова Евдокия Григорьевна

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1930

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Пакова Евдокия Григорьевна

Спасское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пакова Евдокия Григорьевна

Смерть
1965
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