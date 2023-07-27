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Поткины Владимир Александрович
Поткины Владимир Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1957
Пол
Мужской
Отец
Поткины Александр
1925 г.р.
Мать
Поткины (Соколовы) Лидия Анисимова
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1957
Отец:
Поткины Александр
Мать:
Поткины Лидия Анисимова
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