Поткины Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поткины Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1957

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1957

Отец: Поткины Александр

Мать: Поткины Лидия Анисимова