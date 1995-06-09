Сопельцева (Трегубенко) Анастасия Ивановна
Место рожденияКурганская область, Мишкинский район, д. Боголюбовка
Дата рождения04.01.1912
Дата смерти09.06.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1912
Курганская область, Мишкинский район, д. Боголюбовка
Рождение ребёнка
16.05.1938
Дочь: Шлейхер Галина Сидоровна
Отец ребёнка: Сопельцев Сидор Константинович
Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Рождение ребёнка
01.02.1949
Сын: Сопельцев Анатолий Сидорович
Отец ребёнка: Сопельцев Сидор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1995
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное