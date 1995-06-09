Сопельцева (Трегубенко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопельцева (Трегубенко) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Курганская область, Мишкинский район, д. Боголюбовка

Дата рождения

04.01.1912

Дата смерти

09.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1912

Отец: Трегубенко Иван Иванович

Мать: Трегубенко Степанида Осиповна

Курганская область, Мишкинский район, д. Боголюбовка
Рождение ребёнка
16.05.1938

Дочь: Шлейхер Галина Сидоровна

Отец ребёнка: Сопельцев Сидор Константинович

Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Рождение ребёнка
01.02.1949

Сын: Сопельцев Анатолий Сидорович

Отец ребёнка: Сопельцев Сидор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопельцев Сидор Константинович

Смерть
09.06.1995
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
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