Белоусов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Петр Петрович

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Место рождения

с. Мантырьево Одоевского уезда Тульской губернии (ныне - Дубенский район, Тульская область)

Дата рождения

23.01.1856

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Мантырьево Одоевского уезда Тульской губернии (ныне - Дубенский район, Тульская область)
Место жительства
С 1880 по 1883
Подольская губерния
Место жительства
По 1880
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883 по 1889
Одоевский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1889
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1896
Тула, город Тула, Тульская область
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