Белоусов Петр Петрович
Место рожденияс. Мантырьево Одоевского уезда Тульской губернии (ныне - Дубенский район, Тульская область)
Дата рождения23.01.1856
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Мантырьево Одоевского уезда Тульской губернии (ныне - Дубенский район, Тульская область)
Место жительства
С 1880 по 1883
Подольская губерния
Место жительства
По 1880
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883 по 1889
Одоевский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1889
Смерть
1896