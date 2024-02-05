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Бобкова (Лаврова) Алла Владимировна
Бобкова (Лаврова) Алла Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1969
Пол
Женский
Отец
Лавров Владимир
Мать
Мазенникова (Давыдова) Таисья Ивановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1969
Отец:
Лавров Владимир
Мать:
Мазенникова Таисья Ивановна
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